Son dakika... Savcı Selim Kiraz'ı şehit etmeye gelen teröristleri Emrah Doğan giydirmiş!

KATİLLERİN TAKIM ELBİSELERİ EMRAH DOĞAN'DAN

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Savcıyı şehit eden DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a adliyeye girerken avukat izlenimi vermek için giydirilen takım elbiseleri Emrah Doğan'ın temin ettiği ortaya çıktı. Savcının ölümünden sonra adli emanete alınan DHKP-C'li teröristlerin giydiği takım elbiselerin etiket ve marka bilgilerinin sökülmüş olduğu belirlendi. DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan Doğan'ın takım elbiseleri nereden aldığı araştırılırken, Gazi Mahallesi'nde bulunan bir dernekte Yayla'ya teslim ettiği tespit edildi.