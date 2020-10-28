Son dakika... Savcı Selim Kiraz'ı şehit etmeye gelen teröristleri Emrah Doğan giydirmiş!

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetine ilişkin soruşturmada son dakika... Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmişti. Kiraz'ın ölümünde Yayla ve Doğruyol'a yardım eden 14 şüpheli çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklara verilen hapis cezalarını onamıştı.
KATİLLERİN TAKIM ELBİSELERİ EMRAH DOĞAN'DAN
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Savcıyı şehit eden DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a adliyeye girerken avukat izlenimi vermek için giydirilen takım elbiseleri Emrah Doğan'ın temin ettiği ortaya çıktı. Savcının ölümünden sonra adli emanete alınan DHKP-C'li teröristlerin giydiği takım elbiselerin etiket ve marka bilgilerinin sökülmüş olduğu belirlendi. DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan Doğan'ın takım elbiseleri nereden aldığı araştırılırken, Gazi Mahallesi'nde bulunan bir dernekte Yayla'ya teslim ettiği tespit edildi.
SON DAKİKA DOĞAN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne yardım ettiği ortaya çıkan Emrah Doğan hakkındaki soruşturma yürütülüyor.
Emrah Doğan, 2015'te terör operasyonu sırasında hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ağabeyi.
SORUŞTURMADA NELER VAR?
Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Mustafa Koçak ve Murat Canım'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl (2 bin 700 lira da adli para cezası) olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, " silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası verirken, Tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapsini kararlaştırırken, haklarında kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyalarının ayrılmasına ve yakalama kararlarının beklenilmesine karar vermişti.