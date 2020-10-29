24 yıl sonra gelen Gazilik hakkına kavuştu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan Fatih Özer, 1996 yılında vatani görevinin bitmesine 2 ay kala Diyarbakır Kulp kırsalında terör örgütü ile girilen çatışmada kafasından, boynundan ve kolundan yaralandı.

GAZİLİK HAKLARINA KAVUŞTU

Ankara Gülhane Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Terör saldırısı sonucu yaralanması nedeniyle kendisine vazife malulü aylığı bağlanması için SGK'ya başvuran Özer, başvurudan olumsuz cevap alması üzerine dava açarak yargıya başvurdu. Daha sonra yargı kararıyla da olsa Gazilik haklarına kavuşmanın sevincini yaşayan Özer, devlet yetkililerine teşekkür etti.





"VATANA CANIMI VERMEYE HAZIRIM"



Vatanın bölünmez bütünlüğü için her zaman canını feda etmeye hazır olduğunu vurgulayan Özer, "Türk askeri kokusuzdur. Bizde en kutsallarımızın başında şehitlik mertebesi gelmektedir. O dönemde terör hareketliydi, pek çok çatışmaya girdik ama hiçbir zaman aklımıza ölüm gelmedi. Hani derler ya 'Askerlik Peygamber Ocağı' diye gerçekten de öyle kutsal bir yerdir. Türkiye'nin her ilinden gelen arkadaşlarınız olur, kardeşiniz olur. Vatanın bekçiliğini yaparsınız, göz dikenlerin gözünü oyarsınız. En çok da güzel anılarınız hatıralarınız olur. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimiz büyük bir devlet. Ben ve benim durumumda olan gazi arkadaşlarımızı da yalnız bırakmadı" diye konuştu.

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