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'tan ' depremi' paylaşımı

'ın son dakika verdiği bilgiye göre; depremi 6.6 olarak kaydedildi. anı görüntüleri ortaya çıkarken yapılan ilk gözlemlerde çok sayıda binanın hasar aldığı bildirildi. İzmir'de meydana gelen depremle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 16:36 Son Güncelleme: 30.10.2020 16:37 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İzmir depremi' paylaşımı

AFAD ve Kandilli tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssünün Seferihisar olduğu açıklanırken Bayraklı ve Bornova'da 5 binanın yıkıldığı enkaz altında vatandaşların olduğu ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'de meydana gelen depremle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.

Son dakika: İzmir'de enkaz altında vatandaşlarımız var! Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması geldi
Son dakika haberi: İzmir'deki depremde 5 binanın yıkıldığı enkaz altında vatadaşların olduğu açıklandı! Deprem sonrası ilk görüntüler geldi...

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İzmir depremi' paylaşımı
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