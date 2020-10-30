Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İzmir depremi' paylaşımı

AFAD ve Kandilli tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssünün Seferihisar olduğu açıklanırken Bayraklı ve Bornova'da 5 binanın yıkıldığı enkaz altında vatandaşların olduğu ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'de meydana gelen depremle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.