Son dakika haberi... İzmir, 2 noktayı tetikledi! Artçı depremler arasında merkezi farklı 2 kritik deprem oldu

Bugün saat 14.51 de İzmir Seferihisar merkez üssü olarak belirlenen ve 6.6 şiddetinde yaşanan depremle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İzmir'de can kaybı saat 18.20 itibarıyla 6 iken yaralı sayısı 202 olarak belirlendi. Enkazdan 70 kişi kurtarıldı. 12 binada arama tarama çalışmaları sürüyor. AFAD'ın açıklamasına göre biri boğulma olmak üzere 6 kişi vefat etti. Başkan Erdoğan depremle ilgili yaptığı açıklamada tüm imkanların seferber edildiğini ve devletin tüm birimleriyle İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.
ARTÇI DEPREMLER ŞİDDETLİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR! İŞTE İZMİR DEPREMİNİN ARTÇILARI
İzmir başta olmak üzere bölgede birçok ilde hissedilen depremin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İzmir'de yaşanan ve yıkıma neden olan şiddetli depremin ardından neredeyse 2 dakika aralıklarla yüzlerce artçı deprem oldu. Bu depremlerin en şiddetleri 5'e kadar ulaştı.
SON DAKİKA DEPREM AYDIN KUŞADASI VE URLA'YI TETİKLEDİ!
Bu kapsamda hareketlilik AFAD ve Kandilli gibi merkezlerce takip edilirken İzmir Seferihisar merkez üssü olan depremin fay hattı üzerinde ve yakınında bulunan bölgedeki birçok noktayı harekete geçirdiği ve artçı depremlerin sadece Seferihisar'da olmadığı dikkatlerden kaçmadı. Buna göre en şiddetleri Kuşadası ve Urla'da olmak üzere çok sayıda artçı deprem yaşandı.
Ege bölgesini sarsan depremle ilgili olarak belirlenen artçı depremler şu şekilde;
Ana deprem 6.6 şiddetinde Seferihisar'da saat 14.51 ile gerçekleşti.
Artçı depremlerin ilki ise 4.7 şiddeti ve Seferihisar'da 14.55 de yaşandı.
Bir artçı deprem de yine Seferihisar merkez üssü olmak üzere 4.2 şiddetinde 14.57 de yaşandı.
Sarsıntılar Urla ve Kuşadası'nı tetiklerken Kuşadası'ndaki ilk büyük deprem 15.01 de 4.8 şiddeti ile görüldü.
Bu depremi Seferihisar'da 3.9 şiddetindeki bir artçı sarsıntı daha takip etti.
Hemen ardından Kuşadası 15 15'te 4.6 ile sarsıldı ve daha sonra kötü haber Urla'dan geldi.
URLA'DA 4.7 GÖRÜLDÜ
Buna göre Urla'da vatandaşları panik halinde sevk eden son dakika depreminin şiddetinin 4.7 olduğu görüldü.
Kuşadası ile devam eden artçılar 4.2 olarak kayıtlara geçti.
AZALIYOR DERKEN...
Azalma eğilimi görüldüğü sırada yeniden şiddetli bir aşçı Seferihisar'da görüldü ve saat 16 itibarıyla 4.8 ile sarsıldı.
Seferihisar'daki 3'ün üzerinde görülen son deprem ise 17.15 te 3.3 olarak kaydedildi.
JEOFİZİK UZMANI PROF. DR. BEKLER: DEVAM EDECEK
Jeofizik uzmanı Prof. Tolga Bekler de yaptığı değerlendirmede depremle ilgili "Netice itibariyle sığ bir deprem ve Sisam adasıyla Kuşadası'nın batısındaki alanda gerçekleşen bir deprem. Muhtemelen sisam fayı ile Karaburun arasında bir faydalanmanın oluşturduğu bir deprem gibi görünüyor. Dolayısıyla yıllardır biriktirdiği bu hareketlilikle sarsıntılar olmaya devam edebilir" dedi.