Son dakika haberi... İzmir, 2 noktayı tetikledi! Artçı depremler arasında merkezi farklı 2 kritik deprem oldu

Bir artçı deprem de yine Seferihisar merkez üssü olmak üzere 4.2 şiddetinde 14.57 de yaşandı.

Sarsıntılar Urla ve Kuşadası'nı tetiklerken Kuşadası'ndaki ilk büyük deprem 15.01 de 4.8 şiddeti ile görüldü.