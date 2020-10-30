Son dakika haberi... Deprem neden İzmir'de yıkıma neden oldu? Prof. Bekler'den o illere uyarı

CANLI YAYINDA DEPREM ANI EKRANA YANSIDI

Şu an parça depremleri önümdeki ekrandan da görebiliyorsunuz sizinle röportaj yaparken bile 5 şiddetinde bir artış meydana geldi Daha önce de 4,1 4,2 4,8 gibi artçı deprem nerede yaşandı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Jeofizik Mühendisi'nden çarpıcı değerlendirmeler | Video

ARTÇILAR DEVAM EDECEK

Bunlar devam edecektir. Bolu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin otomatik deprem çözüm robotunun elde ettiği bir rakamdır.

ÇANAKKALE DE İZMİR'LE AYNI YAPIDA

Şimdi Çanakkale'nin de esasında İzmir'den çok büyük bir farkı yok Ali Gül'ün üzerinde. Yani gevşek bir zemin üzerinde. Birçok binalar İzmir kadar olmasa da endişe vermese de bu depremi hissettik. O süreci beraber burada yaşadık. Yıkım buralarda yok tabii ama önümüzdeki süreçte buranın aktivitesinin devam edeceğini gösteriyor diyebiliriz ki 6'ya yakın artçılar ile beraber temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum.

Önümüzdeki 1 hafta 10 günlük süreç içerisinde zararsız atlatmayı umuyorum Jeofizik çalışmalar da gösterecektir ki sisam fayı üzerinde oluşacak bir deprem bu fayın bu büyüklükte bir deprem üretmek için yeterli tektonik özel özellikleri de var.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

İçişleri'nden son dakika İzmir depremi açıklaması: 6 bina yıkıldı ihbarı var