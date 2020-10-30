Son dakika: İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye dayanışma mesajları

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Avrupa'dan çok sayıda devlet başkanı ve siyasetçi Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Seferihisar deprem sonrası sular altında kaldı | Video

PUTİN, İZMİR'DEKİ DEPREMLE İLGİLİ ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a İzmir'deki depremden dolayı telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dualarım, Türkiye ve Yunanistan'da hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılarla." ifadesini kullandı.

KATAR: YARDIMA HAZIRIZ

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Bakan Akar'ı arayarak deprem dolayısıyla üzüntülerini ve her türlü yardıma hazır olduklarını iletti.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI, İZMİR'DEKİ DEPREM DOLAYISIYLA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, depremde ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

"KOSOVA TÜRK HALKININ YANINDA"



Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen trajediden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Dualarımız hayatını kaybedenler ve yaralıların yakınlarıyla, Kosova bu zor zamanda Türk halkı ve devletinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, İzmir'de meydana gelen depremden derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, Kosova halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

"FRANSA, YARDIMA HAZIR"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ege Denizi'ndeki büyük depremin Türkiye ve birkaç Yunan adasını vurduğunu belirterek, "Yunanistan ve Türk halkı ile tam dayanışma içindeyiz. Yanlarındayız ve onlara yardımlarımızı seferber etmeye hazırız." mesajını paylaştı.

ARNAVUTLUK'TAN DAYANIŞMA AÇIKLAMASI

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Arnavutluk'un Türk ve Yunan dostlarının acısını paylaştığını kaydederek, "Sevdiklerini kaybedenlerin ve bu zor günü yaşayanların yanındayız. Arnavutluk tüm olanaklarıyla dost ülkelerinin yanındadır." mesajını paylaştı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Dzaferovic, mesajında, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Depremde yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cesur kurtarma ekiplerini özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Dualarımız Türk kardeşlerimizle." ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen depremler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu, her iki ülkeye de gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

KKTC'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, İzmir'deki deprem sebebiyle Erdoğan'ı telefonla aradı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileğinde bulunan Tatar, şunları kaydetti:

"Anavatanımızın güzel şehri İzmir'de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz, hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye'nin, tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum."

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise "İzmir ve çevresinde meydana gelen depremin en az hasarla atlatılmış olduğunu umut eder, bu doğa felaketinden etkilenen tüm İzmirlilere ve Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.