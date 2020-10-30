SON DAKİKA HABER! İzmir'de deprem! İstanbul Valisi'nden ilk açıklama geldi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardındna İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." dedi.

SON DAKİKA! İZMİR'DE ŞİDDETLİ DEPREM

İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir Seferihisar olduğu ifade edilirken sarsıntı İstanbul, Manisa, Bodrum, Urla gibi birçok ilde de hissedildi. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin merkez üssünün Seferihisar olduğu ifade edildi.

İzmir Manavkuyu ve Bayraklı'da bir binanın çöktüğü bilgisi paylaşıldı.

Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin ardından 4.1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. Kuşadası'ndaki deprem İzmir'de de hissedildi.

Son dakika! İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Deprem bölgesinde ilk görüntüler | Video