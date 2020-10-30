Son dakika: Sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplara soruşturma

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan hesaplar hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan @AsenaTR42 ve @RumiiYilmazTurk hesapları hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR

"İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır"

Emniyet Genel Müdürlüğü; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlar hakkında basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:



"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir.

Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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