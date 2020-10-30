Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplara soruşturma

Son dakika: provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplara soruşturma

Siber Suçlar Daire Başkanlığı’nın provokatif paylaşımlarda bulunan @AsenaTR42 ve @RumiiYilmazTurk hesapları hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ERTAN GÜRCANER
Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:06 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:10 ABONE OL
Son dakika: Sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplara soruşturma

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan hesaplar hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan @AsenaTR42 ve @RumiiYilmazTurk hesapları hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR

"İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır"

Emniyet Genel Müdürlüğü; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlar hakkında basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir.
Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika haberi: İzmir'deki depremde 5 binanın yıkıldığı enkaz altında vatadaşların olduğu açıklandı! Deprem sonrası ilk görüntüler geldi... İzmir depremi sonrası son dakika açıklaması: İnternet tabanlı haberleşme kullanın... AFAD deprem bölgesini uyardı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplara soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA