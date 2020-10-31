BAE'li isimden alçak İzmir depremi paylaşımı! Sosyal medyada tepki yağdı...

İsrail ile ilişkilerini düzelttikten sonra Müslümanlara karşı olan düşmanlığını gizlemeyen BAE alçaklığa devam ediyor. BAE Veliaht Prensi Zayed'in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei skandal bir paylaşımda bulundu. İzmir'deki depremle alay etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

BAE Veliaht Prensi Zayed'in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei skandal bir paylaşımda bulundu. Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'E HAKARET ETMİŞTİ

BAE'de Zayed'in paralı gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İsrailli bir gazeteye röportaj vererek alçakça ifadelerle Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.) suçlamalar yöneltmişti. Peygamber Efendimize 'Hayber'de Yahudilere haksızlık etme' iftirasını atan Mazrouei, "Onları Medine'den kovdu. 629'da Medine'den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail'den özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.