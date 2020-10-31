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haberi: İzmir depremindeki yıkımların nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar tek tek açıkladı

İzmir'in ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki ile ilgili haberi geldi. İzmir'deki binaların neden yıkıldığı uzmanların değerlendirmeleriyle birlikte ortaya çıktı. Türkiye ve Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, "Beton kalitesi düşük ve nervürsüz demir donatısı kullanılmış. Görüntülerdeki binalarda da malzemeler yıpranmış ve eskimiş görünüyor. Ayrıca depremin tesir ettiği yerler emniyeti bakımından zayıf. Kaliteli hazır beton ve nervürlü demir kullanılması çok önemli. Deprem insanları öldürmez, çürük binalar öldürür." dedi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 08:13 Son Güncelleme: 31.10.2020 08:14 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir depremindeki yıkımların nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar tek tek açıkladı

İzmir'deki sonrası birçok yıkıldı ve ağır hasar gördü. Ekiplerin binalardaki hasar-tespit ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken uzmanlardan açıklaması geldi. Türkiye ve Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, İzmir depremi sonrası binaların yıkılmasını şu şekilde yorumladı: "Bayraklı, Bornova'da iyi değil, dolgu olduğu söyleniyor. Bu önemli değil elbette denizin içine de bina yapabilirsiniz ama zemin etüdünün ve mekaniğinin iyi yapılması gerekiyor."

Son dakika haberi: İzmir depremindeki yıkımların nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar tek tek açıkladı

BETON KALİTESİ DÜŞÜK VE NERVÜRSÜZ DEMİR DONATISI KULLANILMIŞ

Türkiye ve Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, "Bize üyelerimizden ilk gelen bilgilere göre yıkılan binalar 1999 Marmara Depremi öncesindeki yönetmeliğine göre yapılmış. Dolayısıyla beton kalitesi düşük ve nervürsüz demir donatısı kullanılmış. Görüntülerdeki binalarda da malzemeler yıpranmış ve eskimiş görünüyor. " dedi.

Son dakika haberi: İzmir depremindeki yıkımların nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar tek tek açıkladı

ZEMİN EMNİYETİ ZAYIF

Işık, "Ayrıca depremin tesir ettiği yerler emniyeti bakımından zayıf. Bayraklı, Bornova'da zemin iyi değil, dolgu olduğu söyleniyor. Bu önemli değil elbette denizin içine de yapabilirsiniz ama zemin etüdünün ve mekaniğinin iyi yapılması gerekiyor." sözlerini kullandı.

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Son dakika haberi: İzmir depremindeki yıkımların nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar tek tek açıkladı

"DEPREM İNSANLARI ÖLDÜRMEZ, ÇÜRÜK BİNALAR ÖLDÜRÜR"

Işık, "Türkiye'nin yüzde 70'i tehdidi altında, özellikle Ege'de yatay faylar var ve bunlar aktif fay. Biz depremi öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler olmak üzere üç aşamada ele alıyoruz. En önemlisi deprem öncesi alınacak tedbirdir. Burada da yapılması gereken şey öncelikle yapılırken etüdünün yapılması, zemin mekaniğinin bilinmesi ve projenin buna göre yapılması, kullanılacak beton ve demirin kalitesi. Dördüncü olarak binaların projesine uygun inşa edilmesinin sağlanması. Kaliteli hazır beton ve nervürlü demir kullanılması çok önemli. Deprem insanları öldürmez, çürük binalar öldürür." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: İzmir depremindeki yıkımların nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar tek tek açıkladı

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Eski İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe ise, " yönetmelikleri dikkate alınmadan yapılmış olmalı bu binalar. Deprem Yönetmeliği'ne göre yapmak demek, koşulları dahil olmak üzere yapı güvenliğini etkileyecek tüm kriterlerin dikkate alınması demektir. Yine zemin zemin demeye başladılar. Elbette zemin önemlidir. Fakat zemin koşullarını dikkate alıp yapının diğer taşıyıcı özelliklerini dikkate almazsanız o yapı yine yıkılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika haberi: İzmir depremindeki yıkımların nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar tek tek açıkladı
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