SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan burada partililere sesleniyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. 26 vefatımız var, 885 yaralımız var, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir'e ve depremin hissedildiği tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum.

Devletimiz depremin ilk anından itibaren İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir. Ülkemiz en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem hattında. Yaşadığımız depremler ile bunu her seferinde anlıyoruz. Şehirlerimizi bir kanser gibi tek katlı ve çok katlı gecekonduların acısını afetlerde yıkımlar ile yaşıyoruz. Van da bu acıları en derinden yaşamış illerimizden biridir.

Van'da depremden sonra 25 bin 172 konut, sosyal tesis ve devlet binasını sahiplerine teslim ettik. Malatya'da 5 bin 24 Elazığ'da 18 bin 868 adet konutu teslim ettik. İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza da en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz.

Van bugün bizi bir kez daha bağrına bastı. Ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi süreçte, Van'dan çok daha fazla destek bekliyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için her destek, özellikle de Van'ın desteği hayati öneme sahiptir.

Kuruluşundan bu yana teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Daha önce ilçe kongrelerimizde görev almış, bugün de il kongremizde görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE BU SÜREÇTE EN ÇOK HEDEFE KONULAN ÜLKE"

Batı ülkelerinin faşizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi hastalıklarının karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz. Ucuz iş gücü olarak gördükleri insanların ülkelerine gelişini teşvik edenler şimdi sığınmacı akınına karşın sınırlarını kapatıyor. Bir dinin peygamberine karşı sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunmaya kalkanlar, en çok da demokrasi kavramına zarar veriyor. Türkiye, bu süreçte en çok hedef konulan ülke konumundadır.

Dini fanatizm ile İslam'a ve Müslümanlara ırkçı saiklerle, Türklere ve diğer yabancılara nefret besleyenler artık bu duygularını gizleme gereği dahi duymuyor. Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor. Peygamber efendimize edilen her hakaret, tüm Müslümanları hedef almaktır. Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamını hedef almaktır. Provokasyonlara asla itibar etmeyeceğiz.

Gençler, hanım kardeşlerim tüm bunları yaparken ülkemizdekilerin beklentilerini de gözardı etmiyoruz. İstihdamı korumak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için 40 milyar TL karşılıksız nakit desteği sağladık. İhracatı sağlamak, esnafı korumak için görülmemiş kredi teşvikleri sunduk. İhtiyaç duydukça teşvik paketleri hazırlıyor ve sunuyoruz.

"EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI VERİYORUZ"

Böyle dönemler cesur kararlar ile doğru atılımların fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar, istiklal ve istikbalimize canımız pahasına sahip çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomik açıdan kuşatmaya çalışanlara cevabımızı yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı ile veriyoruz.

Yıllarca bu ülkeyi, faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini görenlerin tüm güçleri ile saldırmalarının nedenleri budur. Ekonomideki büyük yapısal değişim, en az kapütilasyonların kaldırılması kadar tarihi öneme sahiptir.

Ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi milletimizin hizmetine sunacağız. Biraz daha sabır, metanet ve gayret bekliyorum.

VAN'A YATIRIMLAR

Van'a eski rakamla 30 katrilyon yatırım yaptık. Bugünü rakamla 30 milyar TL. Biz Van'ı böyle sevdik. Eğitimde 9 bin 523 derslik inşa ettik. Van'da 6 adet millet bahçesi projemiz var. 1'i hizmete sunuldu. 5 'inin çalışmaları sürüyor. Sağlıkta bin 437 yataklı 17 hastane ile birlikte 100 adet sağlık tesisi inşa ettik, nereye Van'a.

Vanlı çiftçilerimize 1.5 milyar TL destek verdik. Önümüzdeki dönemde yatırımları artırarak sürdüreceğiz. Bunun için AK Parti'nin daha güçlü olması gerekiyor. AK Parti'nin gücü sizinle olan gönül bağından, millet ile olan bağından gelir.

Ülke genelinde üye kayıt sayımız 11 milyonu geçti. Böyle bir parti yok. Van'da da üye kayıt sayımızın diğer illere örnek olacak sayıya çıkmasını bekliyorum.