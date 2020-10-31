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haberleri: 'de tsunami sonrası şaşırtan görüntü! 400 metre ileride canlı halde bulundular...

haberi: 6,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kentte deprem anı ve sonrasına dair yeni görüntüler geliyor. Depremin hemen ardından tsunami ile de sarsılan Seferihisar'da şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Nejat Kırbulut, denizden 400 metre ileride bir bahçede su içinde balıklar buldu. Tsunami ile deniz sularının şehrin içinde 400 metreye kadar ulaştığı görüldü.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 13:05 Son Güncelleme: 31.10.2020 13:19 ABONE OL
Son dakika haberleri: İzmir'de tsunami sonrası şaşırtan görüntü! 400 metre ileride canlı halde bulundular...

Son dakika haberi: İzmir'de deprem ve tsunaminin izleri yeni günle beraber daha net görülmeye başlandı. Kentte büyük tahribat oluşurken, vatandaşlar yaraları sarmaya çalışıyor. Özellikle depremin merkez üssü Seferihisar'da tsunami sonrası sokaklar harabeye dönmüş durumda. Sığacık Limanı yakınlarındaki işletmeler büyük hasar görürken, limandaki tekneler de yan yattı.

Son dakika! İzmir'de tsunami sonrası şoke eden olay! Deprem sonrası balıklar karada böyle görüntülendi | Video

TSUNAMİ İLE DENİZ SULARI 400 METRE ŞEHRİN İÇİNE GELDİ

Tsunaminin de deprem kadar etkili olduğu ortaya çıkan yeni görüntüler ile gözler önüne serildi. A Haber'in ulaştığı, görüntülerde birçok balığın 400 metre uzaklıktaki bir bahçeye kadar geldiği görülüyor.

Bahçede su birikintisi içinde bulunan balıkların canlı olması ise şaşırttı.

İZMİR DEPREM İLE SARSILMIŞTI

İzmir'de dün 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 25 vatandaş yaşamını yitirdi, 831 vatandaş yaralandı. 2059 personel ile arama ve yardım faaliyetleri sürüyor.

Enkaz altından 100'ün altında kişi kurtarıldı. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi: İzmir'de depremi sonrası deniz taştı! Deprem bölgesinden korkutan görüntüler geliyor

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Son dakika haberleri: İzmir'de tsunami sonrası şaşırtan görüntü! 400 metre ileride canlı halde bulundular...
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