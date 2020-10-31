Son dakika: Depremin vurduğu İzmir'de ürküten manzara! Her birini oyuncak gibi fırlattı! Esnaf korku dolu anları anlattı...

'FİLMLERDE OLUR SANIYORDUK'

Sahilde bulunan ve maddi zarar meydana gelen bir iş yerinin sahibi Ali Büge de yaşadıklarını 'film sahnesi' olarak nitelendirdi. Büge, "Deniz çekildikten sonra polislerin 'tsunami' ikazının ardından müşterilerimizi tahliye ettik. Ardından da sular geldi. Hem iş yerimiz hem pansiyonumuz sular altında kaldı. Sıfıra indik ve her şeye baştan başlayacağız. Böyle şeyleri filmlerde görüp 'Bu kadar da olmaz' derdik ama ne yazık ki oluyormuş" diye konuştu.