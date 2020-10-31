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haberi: İçişleri Bakanı corona virüse yakalandığını açıkladı! Eşi ve kızı da..

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs son haftalarda ülkemizde yükselişe geçti. bilgisine göre İçişleri Bakanı da corona virüse yakalandı. Kişisel Twitter hesabından corona virüse yakalandığını ifade eden Süleyman Soylu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Süleyman Soylu, eşi ve kızının da corona virüs testinin pozitif çıktığını, tedavilerinin hastanede devam ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 16:29 Son Güncelleme: 31.10.2020 16:36 ABONE OL
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüse yakalandığını açıkladı! Eşi ve kızı da..

Az önce gelen son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüse yakalandı. Süleyman Soylu corona mı oldu? Bugün merak edilen başlıklar arasında yer alan bu sorunun cevabı ortaya çıktı. Bakan Soylu, corona virüse yakalandığını fakat sağlık durumunun gayet iyi olduğunu paylaştı. Konuyla ilgili son dakika bilgileri az sonra gelecek...

SON DAKİKA HABERİ: SÜLEYMAN SOYLU EŞİ VE KIZI CORONA VİRÜSE YAKALANDI!

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test sonucunda; eşim, kızım ve benim corona virüs testim pozitif çıktı.

Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz.
Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüse yakalandığını açıkladı! Eşi ve kızı da..
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