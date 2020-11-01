Son dakika... Prof. Dr. Ercan İzmir depremi sonrasında 150 kilometrelik kritik bölgeyi açıkladı: "Bu alanda her yerde olabilir"

KORKUTAN UYARI

Ercan yaptığı değerlendirme ve son dakika uyarılarında 1999 Gölcük ve Düzce depremlerine dikkat çekerek, "Bu deprem çok şükür ki İzmir'in içinde olmadı. İzmir kırığının içinde olabilirdi. Eğer İzmir kırığında olsaydı bu deprem; şu anda 10 binlerin ölümünden söz ediyor olabilirdik. Benim hesaplarıma göre deniz içini 75 kilometre kırmıştır. Bu kırık Nazilli, Aydın üzerinden doğru gelen ve daha sonra Söke üzerinden, bir kolu Kuşadası üzerinden Sisam'ın kuzeyine doğru giden koldur. Bu 150 kilometrelik alan içinde her yerde deprem olabilir. Bazı noktalarda taşma noktasına kadar gelmiş birikim varsa o deprem yaratabilir.

Küçük depremler büyük depremleri tetiklemez ama şu var ki; depremler olduktan sonra enerjinin bir kısmı uçlara gider, kırığın uçlarına gider. Bu yerlerde eğer taşma noktasına kadar birikmiş gerginlikli kırıklar varsa oralarda depremler yaratabilir. 1999 Gölcük depremi 7.5 büyüklüğündeydi. O gitti 12 Kasım'da Düzce'de 7.2'lik deprem üretti. Benzer bir olay İzmir'de de olursa benim için şaşırtıcı olmaz. Bu ille de Türkiye'de olmayabilir. Bunun bir tarafı Yunanistan. Yunanistan'da da olabilir. Atina, Selanik, Kuzey Anadolu ile bu kırığın kesim noktaları benim için çok kritiktir" şeklinde konuştu.