SON DAKİKA HABERİ... AFAD ve Kandilli İzmir depreminin tetiklediği yeni artçı depremleri açıkladı

Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminin ardından İzmir ve çevresinden bir son dakika haberi daha geldi. Azalma eğilimine girdiği anda yeniden şiddetli depremlerin yaşandığı bölgede bu sabah itibarıyla yine korkutan bir deprem meydana geldi. Son depremlerin merkez üssü ağırlıkla Kuşadası civarına kayarken yaşanan sarsıntının şiddeti 4.5 şiddetinde ölçüldü. Öte yandan İzmir'deki son duruma ilişkin gelen son açıklamada İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.

İşte İzmir'den son dakika ve depremin ilk anından bu yana gerçekleşen ve büyüklüğü 5.0 ı bulan en şiddetli depremler;

İZMİR'DE SON DURUM: 850 ARTÇI DEPREM OLDU, 40'I 4 ŞİDDETİNİN ÜZERİNDE

AFAD'dan gelen açıklamada, bu sabah itibarıyla ana depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.