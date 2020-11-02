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İşte Elif’in koridoru! Depremden 65 saat sonra kurtarılmıştı

Son dakika haber: 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki ’in hayatta kalmasını sağlayan koridoruna giden alanın görüntüleri ortaya çıktı. İşte o mucize kurtuluşun gerçekleştiği yaşam koridoru...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 15:34 Son Güncelleme: 2.11.2020 15:42 ABONE OL
İşte Elif’in yaşam koridoru! Depremden 65 saat sonra kurtarılmıştı

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perincek, yaralı çıkarıldı.

Küçük kızın nasıl hayatta kaldığını yaşam koridorunun görüntüsü ortaya koydu.

SON DAKİKA! O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Elif'in hayatta kalmasını sağlayan yaşam koridoruna giden alanın görüntüleri ortaya çıktı.

İşte 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in yaşam koridoru | Video

Yıkıntıların arasında üzerinde yorgan ve yatakların düşmesi ise hayatta kalmasında etkili oldu.

Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Elif Perinçek' açıklaması! 65 saat sonra kurtarıldı İzmir'den son dakika haberi: 3 yaşındaki Elif bebek depremin 65. saatinde enkazdan canlı çıkarıldı

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İşte Elif’in yaşam koridoru! Depremden 65 saat sonra kurtarılmıştı
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