İşte Elif’in yaşam koridoru! Depremden 65 saat sonra kurtarılmıştı

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perincek, yaralı çıkarıldı.



Küçük kızın nasıl hayatta kaldığını yaşam koridorunun görüntüsü ortaya koydu.



SON DAKİKA! O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Elif'in hayatta kalmasını sağlayan yaşam koridoruna giden alanın görüntüleri ortaya çıktı.





İşte 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in yaşam koridoru | Video

Yıkıntıların arasında üzerinde yorgan ve yatakların düşmesi ise hayatta kalmasında etkili oldu.

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