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'deki depremde yıkılan binalarla ilgili son dakika gelişmesi! 9 kişi gözaltına alındı...

Son dakika haberi: 'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı. İşte son dakika haberin detayları...

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 2.11.2020 17:18 Son Güncelleme: 2.11.2020 17:50 ABONE OL
İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili son dakika gelişmesi! 9 kişi gözaltına alındı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son açıklamasına göre; 91 kişinin yaşamını yitirdiği 994 kişinin yaralandığı depremin ardından başlatılan soruşturmada 7 binanın müteahhitleri ve fenni mesulleri hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Karar doğrultusunda; Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanındaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı Fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D, Rızabey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Ayrıca iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ENKAZLARDA ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Deprem anında 57 kişinin olduğu tahmin edilen Rıza Bey Apartmanı'nda 3 gündür aralıksız süren çalışmalarda 6'sı hayatını kaybetmiş, 17'si yaralı olmak üzere toplam 23 kişi çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Pazar günü akşam saatlerinde yanda bulunan binanın sallanması üzerine yarım saat kadar ara verildi. Gereken önlemlerin alınmasının üzerine ekipler yeniden çalışma başlattı. Gece saatlerinde bir erkeğin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hâlen enkaz altında olduğu düşünülen 33 kişi için çalışma yapılıyor.
Yağcıoğlu Apartmanı'nda 3 kişinin cenazesine ulaşılırken Doğanlar Apartmanında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Emrah Apartmanı'nda biri çocuk 4 kişi, Barış Sitesinde biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Yılmaz Erbek Apartmanında 2, Rıza Bey Apartmanı 4 kişi, Doğanlar Apartmanı'nda 5 kişi, Emrah Apartmanı ve Barış Sitesinde birer kişinin yaralı olarak çıkarıldığı biliniyor

SON DAKİKA: Prof. Dr. Ercan İzmir depremi sonrasında 150 kilometrelik kritik bölgeyi açıkladı: "Bu alanda her yerde olabilir"

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İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili son dakika gelişmesi! 9 kişi gözaltına alındı...
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