Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Fatih yeniden fethe çıktı! Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Son dakika: yeniden fethe çıktı! Türkali-1 kuyusuna ulaştı

ve Twitter hesabından yapılan açıklamada, sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi

Giriş Tarihi: 2.11.2020 20:19 Son Güncelleme: 2.11.2020 20:29 ABONE OL
Son dakika: Fatih yeniden fethe çıktı! Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.

Son dakika! Fatih yeniden fethe çıktı! Türkali-1 kuyusuna ulaştı | Video

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih yeniden fethe çıktı! Türkali-1 kuyusuna ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA