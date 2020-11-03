AK Parti Grupbaşkan vekili Cahit Özkan'dan deprem vergileri açıklaması

AK Parti'nin gündemi kuruluşundan bu yana deprem olduğunu dile getiren AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan, mEclis'te yaptığı konuşmada deprem konusunda hükümetin dünden bugüne gerçekleştirdiği icraatleri anlattı.

Özkan açıklamasında Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon liranın deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandığını bildirdi.

Cahit Özkan'dan "deprem vergileri" açıklaması | Video

Özkan ayrıca AK Parti döneminde AFAD'ın kurulduğunu Avrupa'nın en büyük 8500 kişilik #UMKE acil müdahale ekibi oluşturulduğunu ve Deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e çıkarıldığını da ekledi.