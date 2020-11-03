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Başkan Erdoğan'dan 'Ayda' mesajı! Yeni görüntülerini paylaştı

Başkan 'dan son dakika 'Ayda' mesajı. Necip Fazıl'ın şiirinden alıntı yapan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." dedi.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 18:14 Son Güncelleme: 3.11.2020 19:00 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan 'Ayda' mesajı! Yeni görüntülerini paylaştı

İzmir depreminde çöken Rıza Bey Apartmanında 91 saat sonra bir mucize daha gerçekleşti. 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin enkazın altından çığlığını duyurdu, ekipler çok dar bir alanda büyük riske girerek Ayda'yı çıkardı.



Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan mucize bebek Ayda Gezgin adeta Türkiye'ye umut oldu.

Başkan Erdoğan, Ayda'nın görüntüsünü paylaştı | Video

AYDA'NIN TÜRKİYE'YE SELAMI VAR

Başkan Erdoğan da Ayda Gezgin hakkında bir paylaşımda bulundu. Necip Fazıl'ın Çocuk şiirinden alıntı yapan Erdoğan paylaşımında "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ayda bebek Türkiye'yi selamladı! Yeni fotoğraflar geldi

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Başkan Erdoğan'dan 'Ayda' mesajı! Yeni görüntülerini paylaştı
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