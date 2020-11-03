Son dakika: Ayda bebek Türkiye'yi selamladı! Yeni fotoğraflar geldi

Son dakika haber: İzmir depreminde çöken Rıza Bey Apartmanında 91 saat sonra bir mucize daha gerçekleşti. 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin enkazın altından çığlığını duyurdu, ekipler çok dar bir alanda büyük riske girerek Ayda'yı çıkardı.Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan mucize bebek Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar yayımlandı.

AYDA GEZGİN ENKAZIN ALTINDA NASIL HAYATTA KALDI?

Öte yandan müjdeli haber sonrası herkes, minik Ayda'nın nasıl 91 saat hayatta kaldığı sorusuna yanıt aramaya başladı. Ayda'yı kurtaran ekipler mucizenin nasıl gerçekleştiğini anlattı.





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Türkiye İzmir'den gelen mucize haberi ile gözyaşlarına boğuldu. İzmir depreminin üzerinden 91 saat geçerken, umutlar yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. 3.5 yaşındaki Ayda'nın çığlık sesi umutları yeniden yeşertti. Ayda, 3.5 gün sonra enkaz altından sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Mucize sonrası herkes Ayda'nın nasıl hayatta kaldığı sorusuna yanıt aradı. Ayda'nın kendisine bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yaşam üçgeni kurmayı başardığı ortaya çıktı.

Minik Ayda Gezgin deprem enkazı altında 91 saat nasıl hayatta kaldı? | Video

ÇAMAŞIR, BULAŞIK MAKİNESİ VE BUZDOLABININ ARASINDA BULUNDU

Ekipler Ayda'yı buldukları anı gözyaşları içinde anlattı. İHH Arama Kurtarma ekibinde görevli olan İbrahim Topal, "Ayda'yı arkadaşlarımız buzdolabı, çamaşır makinesi ve buzdolabının ortasındaki yaşam üçgeninde buldu" dedi.

Ayda'nın elinde bir buzdolabı süsü ile oynadığı, ekiplerden su ve ayran istediği de bildirildi.





İzmir depreminde Ayda Gezgin'in kurtarılma anını duygulandıran sözlerle anlattı: Çok güzel gülüyordu!

Son dakika: Ayda Gezgin enkazın altında nasıl hayatta kaldı? Dikkat çeken açıklama...