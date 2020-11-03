Son dakika: Ayda Gezgin enkazın altında nasıl hayatta kaldı? Dikkat çeken açıklama...

Türkiye İzmir'den gelen mucize haberi ile gözyaşlarına boğuldu. İzmir depreminin üzerinden 91 saat geçerken, umutlar yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. 3.5 yaşındaki Ayda'nın çığlık sesi umutları yeniden yeşertti. Ayda, 3.5 gün sonra enkaz altından sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Mucize sonrası herkes Ayda'nın nasıl hayatta kaldığı sorusuna yanıt aradı. Ayda'nın kendisine bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yaşam üçgeni kurmayı başardığı ortaya çıktı.

Minik Ayda Gezgin deprem enkazı altında 91 saat nasıl hayatta kaldı? | Video



ÇAMAŞIR, BULAŞIK MAKİNESİ VE BUZDOLABININ ARASINDA BULUNDU

Ekipler Ayda'yı buldukları anı gözyaşları içinde anlattı. İHH Arama Kurtarma ekibinde görevli olan İbrahim Topal, "Ayda'yı arkadaşlarımız buzdolabı, çamaşır makinesi ve buzdolabının ortasındaki yaşam üçgeninde buldu" dedi.

Ayda'nın elinde bir buzdolabı süsü ile oynadığı, ekiplerden su ve ayran istediği de bildirildi.

UMKE EKİBİ DOKTORU: ÇOCUKLAR BİZDEN DAHA ŞANSLI

91 saat gibi uzun bir süre hayatta kalmayı başaran Ayda Gezgin ile ilgili değerlendirmelerde bulunan UMKE Doktoru Özer Pehlivan, "Çocukların fizyolojisi buna göre kurulu. Biz yetişkinlere oranla daha şanslılar. Çünkü bir çocuğu hayatta kalması gerekiyor. Hem hücresel hem de dokusal bazda hücreleri bizden çok daha fazla. Yetişkin bir insan hipotermi, şeker düşmeleri gibi konulara çok dayanıklı değilken, çocuklar bunlara çok daha fazla dayanıklı." dedi.

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL YAPILIR?

Depremde yaşam üçgeni oluşturabilmek için çamaşır makinesi, yatak veya herhangi bir sağlam yapının yanına geçilerek eğilmek ve başınızı koruyacak şekilde mümkünse sağlam bir şey ile üçgeni tamamlamak gerekiyor. Bu sayede hem bölgede hareket edebileceğiniz bir yaşam boşluğu oluşacak, hem de üçgeni oluşturan eşyalar nedeniyle yaralanma riskinizi azaltabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta hayat üçgenini oluşturan eşyaların sağlamlığı olması gerekiyor. Özellikle bina içerisinde yer alan kolonların yanında bulunan bir alanda yaşam üçgeni oluşturmak hayata tutunma şansını daha da artırıyor.

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