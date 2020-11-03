Son dakika haberler: İzmir depreminde Ayda Gezgin'in kurtarılma anını duygulandıran sözlerle anlattı: Çok güzel gülüyordu!

Son dakika haberi: İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen depremde 91'nci saate girildi. Deprem sonrası başlayan arama çalışmalarında 102 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişi ise enkaz altından sağ çıkarıldı. Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sürdüğü 5 binadan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize daha gerçekleşti. Ekipler 91 saat sonra 3.5 yaşındaki Ayda bebeği sağ olarak çıkardı.

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EKİPLER SESSİZLİK İSTEDİ

Ekipler enkazdaki aramalar sırasında sessizlik istedi. Adeta ölüm sessiliği oluşturulurken, Ayda Gezgin'in sesleri duyuldu. Ekipler hızla o kısıma doğru yöneldi. Daha sonra boşluk açıldı, sedyeler ile içeri girildi.

GERGİN BEKLEYİŞ BAŞLADI

Ekiplerin içeri girmesi ile herkes nefeslerini tuttu. Televizyonların canlı olarak yayınladığı anlarda herkes gelecek haberi bekledi. Dakikalar süren mücadelenin ardından Ayda enkazdan çıkarıldı.

ALKIŞLAR İLE HERKES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Türkiye'nin beklediği umutlu haber ekiplerin alkış ve çığlık sesleri ile geldi. Ayda içeriden çıkarılırken, tüm ekipler gözyaşları ve alkışlar ile mutluluk yaşadı.

ALNINDAN ÖPEREK ÇIKARDI

Dakikalar geçtikçe ekiplerin kurtarma anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı. Arama kurtarma ekibi personeli Ayda'ya ilk ulaştığı anda onun alnından öptü. O fotoğraf görenleri duygulandırdı.

ENKAZ ALTINDAN YENİ FOTOĞRAF GELDİ

Enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin ile ilgili yeni bir fotoğraf geldi. Aydanın fotoğrafta dar br alanda olduğu görülüyor.

"ÇIĞLIK SESİ DUYDUK"

Ayda'nın yerini tespit eden ekipler o anları anlattı. Ayda'nın çığlık sesinin duyulduğunu söyleyen arama ekibi personeli, "İyi misin dedik. İyiyim diyerek yanıt verdi. İyiysen el salla dedik, el salladı. Çok susamıştı, su ve ayran istedi." dedi.

"ÇOK GÜZEL GÜLÜYORDU"

Bir başka kurtarma ekibi personeli ise, "Ayda'yı gördük. Çok dar bir alandaydı. Çok güzel gülüyordu. Elini uzattı. Bir kadın arkadaşımız çok dar bir alana girdi. Çamaşır ve bulaşık makinesinin arkasında bir yerdeydi. Elinde bir buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. Sağlık durumu iyiydi. Ağlayarak çıkardık" ifadelerini kullandı.

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"BABA UMUTSUZ DEĞİLDİ"

İHH Arama Kurtarma ekibinde görevli olan Topal, Gezgin'in hastaneye kaldırılmasının ardından çocuğa ulaşılma sürecini anlattı.

Topal, gece boyunca ses dinlemesi yaptıklarını aktararak, "Saat 3.00 ve 4.00'te sürekli dinlemeler yaptık. Seslenildi ve hiçbir ses gelmedi. Tam o noktadan da seslenildi. Uyumuş olabileceğini düşünüyoruz. Sabah uyandı zannedersem. Seslenince cevap verdi. Annesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Bir şey diyemiyoruz. Baba karşımda duruyordu çıkarken. Baba umutsuz değildi. Haber geldiğinde enkazın üzerine geldi. Daha önce kenarlarda bekleyişini sürdürdü." ifadesini kullandı.

"YENİ BANYOSUNU YAPMIŞ GİBİYDİ, ABARTMIYORUZ"

Çıkarılma anında babayla birlikte olduğunu ifade eden Topal, şöyle konuştu:

"Çok güzeldi. Sanki enkazdan çıkmamış gibiydi. Gayet iyiydi, bembeyaz yüzü vardı. Zeytin gibi gözleri vardı. Sanki enkazdan değil, yeni banyosunu yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi. Bunu abartmıyoruz. Arkadaşlar da şahit. Bembeyaz bir yüzü vardı, çok güzeldi. İnanılır gibi değil, çok temiz ve berrak bir yüzü vardı. Ekiplerimizle çok temiz çalıştık."

Topal, tüm çalışmaların AFAD koordinasyonunda gerçekleştiğini anlatarak,"Saatler uzadıkça umutlar azalıyor ama AFAD koordinasyonunda gerçekten burada her an canlı biri çıkacakmış gibi çalışılıyor. Yoksa buradaki enkaz yığınını kaldırmak çok zaman almaz. AFAD'ın büyük titizlik ve hassasiyetle ekipleri yönlendirmesi sayesinde bu mucizeler gerçekleşiyor. Halen umutluyuz. Aile yakınları var çevrede. Ben İzmirlilere çok teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANINDAN İLK AÇIKLAMA

Ayda'ya enkaz altında ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli yaptığı açıklamada, "Damar yolu açıldı, boyunluk takıldı. Ambulansa babası ve amcası alındı. Ambulanstayken, 'Babam nerede' diye sordu. Sorularımıza cevap verdi." dedi.

"TEK KELİME İLE MUCİZE"

UMKE personeli 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin nasıl hayatta kaldığının sorulması üzerine, "Tek kelime ile mucize..." dedi.

ANNESİ ENKAZ ALTINDA

Ayda Gezgin'in annesi ile ilgili durum da merak ediliyordu. Anne Gezgin'in Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında bulunanlardan biri olduğu aktarıldı. Anne henüz çıkarılamadı. Ayda'nı babası ve kardeşi ise sağ.

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