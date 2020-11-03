Dolu nedir, nasıl oluşur? Dolu yağışı en çok hangi iklimde ve bölgede görülür?

Dolu meteorolojik olaylardan birisidir. Sert ve katı olarak yeryüzüne düşmesi birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Dolu yağışı olarak bildiğimiz bu hava olayı, havada bulunan su buğusunun yoğunlaşıp katılaşma sonucu meydana gelmektedir. Kısaca dolu havanın üst katmanlarında soğuktan donması sonucu, yuvarlak buz taneleri biçiminde yağan yağmur olarak da adlandırılmaktadır. Dolu yağışına en çok hangi bölgede rastlanılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

DOLU NEDİR?

Dolu olarak bildiğimiz hava olayı, katı şeklinde olan ve buz biçiminde bir yağış tipi olarak bilinmektedir. Bu hava olayı yukarıya doğru yükselmekte olan sıcak ve kuru havanın, yukarıya çıktıkça donma derecesine gelmesi sonucu uzun süre bulut içerisinde kalarak nemlenmesi ile beraber dolu taneleri şeklinde yağması durumudur. Dolunun büyüklüğü 5 mm ile 15 cm arasında olabilmektedir.

DOLU YAĞIŞI NASIL OLUR?

Hortumlarda olduğu gibi dolu yağış tipi genellikle yukarıya doğru yükselen sıcak ve kuru havanın tepkimesi sonucu meydana gelir. Bu tepkime ile aniden soğuması ve uzun süre bulut içinde nemlenmesi sonucu dolu taneleri yeryüzüne düşer. Yeryüzüne düştükten belirli süre sonra erirler.

DOLU YAĞIŞI EN ÇOK HANGİ İKLİMDE GÖRÜLÜR?

Dolu olayına genellikle, havanın ılık olduğu bahar ve yaz aylarında doluya sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca serin tropikal bölgelerde de dolu görülmektedir. Ülkemizde havanın nemli ve alttan sıcak üstten serin olduğu bahar ve yaz mevsimlerinde dolu görülür.

DOLU EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE GÖRÜLÜR?

Yaygın hava olaylarından dolu yağışı, verilere göre en fazla afete neden olduğu şehirler şu şekildedir; Ankara, Kars, Antalya, Konya ve Malatya şehrinde görüldüğü bilinmektedir. Kuzey Amerika kıtası, özellikle de Meksika Körfezi'nin kuzey kesimlerinde dolu yağışı çok sık görülür. En iri dolu tanesi de Bangladeş'in Gopalganj bölgesine düşmüştür.

Yağmur nedir, nasıl oluşur? Yağmur yağışı en çok hangi iklimde, bölgede görülür?