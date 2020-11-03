Gmail giriş: Gmail gelen kutusu erişimi nasıl sağlanır, Gmail hesabına oturum açmak için ne yapılır?

Gmail'e bilgisayarınızdan giriş yapabileceğiniz gibi hesabınızı telefon ya da tabletinizdeki gmail uygulamasına ekleyebilir ve oturum açabilirsiniz. Gmail hesabı oluşturduktan sonra gelen mailleri kontrol edebilir, mail gönderebilir ve mail iletimi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Bu aşamanın ardından Gmail gelen kutusuna nasıl erişim sağlanır? diye düşünüyorsanız yapmanız gereken çok basit bir işlemdir; Gmail e kaydolduktan sonra karşınıza Gelen kutusu olarak adlandırılan Gelen kutusu klasörü çıkacaktır. Gelen kutusu klasörü, tüm e postaları depolar ve tüm bildirimlerin sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlar. Eğer gelen kutusunda yeni bir bilidirm söz konusu ise kalın punto ile yazılan Gelen Kutusu yazısı karşınıza çıkar. Gelen Kutusu üzerine tıkladığınızda gelen e-postaya tüm ayrıntıları ile erişebilirsiniz. Gmail'e cevap vermek istiyorsanız yanıtla seçeneğinden karşı tarafın mail adresini girip ardından mesajınızı ekleyebilir ve gönder butonundan mail'e karşılık verebilirsiniz. Ancak Gmail'de gelen kutusuna ulaşmak için öncelikle gmail hesabına oturum açmak gerekir. Böylelikle Gmail gelen kutusuna nasıl erişim sağlanır sorusunun yanıtını verdik, şimdi gmail hesabına oturum açmak için yapmanız gereken adımları haberimizde bulabilirsiniz...

GMAİL OTURUM AÇMA NASIL YAPILIR?

Gmail'e bilgisayarınızdan giriş yapabileceğiniz gibi hesabınızı telefon ya da tabletinizdeki gmail uygulamasına ekleyebilir ve oturum açabilirsiniz. Şimdi gmail hesabına bilgisayar, android ve ios telefondan ulaşmanızı sağlayacak ipuçlarını anlatacağız.

Öncelikle bir gmail hesabına sahip olmak Google hesabınızın olması gerekecektir. Bunun için aşağıdaki adrese tıklayın. https://accounts.google.com/sign Google hesabınızı oluşturduktan sonra bilgisayarınız ya da telefon tarayıcınızdan https://mail.com/ adresine gidin. Buradaki formu tam anlamıyla doldurmaya özen gösterin. Kullanıcı adınızı belirledikten sonra, kullanım şartlarını kabul edin ve kayıt işlemini sonlandırın.

GMAİL IPHONE OTURUM AÇMA

İlk olarak gmail uygulamasını indirin ve aç seçeneğini tıklayın. Ardından sağ üst köşedeki profil resmine dokunun. Bu bölümden başka ya da diğer hesap ekleme seçeneğinden birine dokunun.

GMAİL ANDROİD OTURUM AÇMA

Gmail adresinize android telefonunuzdan ya da tabletinizden erişmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Gmail uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun. Başka ya da diğer hesap ekleme seçeneğine dokunun. Ardından eklemek istediğiniz hesap tütünü seçin. Son olarak verilen talimatları uygulayın ve işlemi sonlandırın.

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