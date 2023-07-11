Haberler Yaşam Haberleri E-Posta Şifresi Nasıl Değiştirilir? Gmail Şifremi Unuttum, Nasıl Değiştiririm?
Giriş Tarihi: 11.7.2023 11:49 Son Güncelleme: 11.7.2023 11:49

E-Posta Şifresi Nasıl Değiştirilir? Gmail Şifremi Unuttum, Nasıl Değiştiririm?

Sayısı milyonları aşan kullanıcıya sahip küresel arama motoru Google tarafından kullanıcılarına sunduğu mail hesabı Gmail en az arama motoru kadar popüler bir uygulama. Bununla birlikte Google’dan edindiğimiz mail hesabımızın şifresini kimi zaman unutabiliyoruz. Bu bağlamda kullanıcılar Gmail şifremi unuttum, nasıl değiştirilir? Şekline sorularla çözüm araştırması yapmaya devam ediyor. Eğer siz de Gmail şifremi unuttum, ne yapmalıyım? diyorsanız tüm detayları bu başlık altında bulabileceksiniz. İşte tüm bilgiler…

E-Posta Şifresi Nasıl Değiştirilir? Gmail Şifremi Unuttum, Nasıl Değiştiririm?

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından tercih edilen popüler arama motoru Google tarafından kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan mail hesabı Gmail en popüler mail hizmetleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar mail hesaplarının giriş yaparken kullanılan şifrelerini uzun süre girmedikleri durumda unutabiliyor bu bağlamda Gmail şifremi unuttum, nasıl değiştirilir? Sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Gmail şifremi unuttum, ne yapmalıyım? İşte tüm bilgiler…

GMAIL ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bilgisayar için;

  • Google hesabınızı açınız. Oturum açmak gerekebilmektedir.
  • Güvenlik yazılı kısmın alt bölümünde yer alan "Google'da oturum açma"ya tıklayın.
  • Şifre'ye tıklayınız. Oturum açma gereği doğabilir.
  • Yeni gireceğiniz şifreyi yazın ve Şifre değiştir kısmına giriniz.

Android için;

  • Android işletim sistemine sahip mobil aygıtınızın ayarlar kısmını açın ve Google sekmesini tıklayarak Google hesabı yazılı kısma ulaşın.
  • Üst kısımda yer alan Güvenlik yazısına tıklayınız.
  • Google'da oturum açma yazılı kısmın alt tarafında yer alan Şifre yazısına tıklayınız.
  • Belirlediğiniz yeni şifreyi yazınız ve Şifre değiştir'e tıklayınız.

İPhone ya da İPad için;

  • İPhone ya da İPad'inizde yer alan Gmail uygulamasını çalıştırın ve şu sıralamayı izleyin Menü, ayarlar, hesabınız, Google hesabınızı yönetine tıklayınız.
  • Üst kısımda yer alan Kişisel bilgiler yazısına tıklayınız
  • Profil yazan bölümden Şifre yazısına tıklayınız
  • Hazırladığınız yeni şifreyi bu kısma yazın ve şifreyi değiştire tıklayarak işlemi tamamlayın.

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E-Posta Şifresi Nasıl Değiştirilir? Gmail Şifremi Unuttum, Nasıl Değiştiririm?
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