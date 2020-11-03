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SON DAKİKA HABERİ | depreminde ölü ve yaralı sayısı artıyor! son durumu paylaştı

'ın verdiği son dakika bilgisine göre 'deki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. 147 kişinin tedavisi sürüyor. İzmir’de arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği enkazlardan hem ölü ve yaralı vatandaşlarımıza dair acı haberler hem de sağ çıkarılanlara dair sevindirici mucize haberleri geliyor. İşte tüm ’yi sarsan İzmir depremine dair son durum ve ölü-yaralı sayısına ilişkin son dakika haberleri...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 3.11.2020 07:07 Son Güncelleme: 3.11.2020 08:17 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı artıyor! AFAD son durumu paylaştı

İzmir'de son durum… Seferihisar merkezli depremin ardından hem zemin gevşekliği hem de dayanımı düşük binalar nedeniyle yıkımın yaşandığı İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Seferihisar merkezli depreme ilişkn gelen son habere AFAD tarafından İzmir'de son duruma ilişkin yapılan açıklamada 100 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

İZMİR'DE SON DAKİKA: 100 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir depremindeki ölü yaralı sayısına dair AFAD'dan alınan son bilgilere göre 100 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk birkaç saatinde 11'i geçmeyen ve tüm Türkiye'nin artmaması için dua ettiği ölü sayısı depremin ardından geçen 3 gün sonrasında arama çalışmaları ile bulunan vefat etmiş vatandaşlarımızla bu noktaya geldi.

AFAD: 847 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLDU

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 100'e yükseldiğini bildirdi. Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1323 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 92 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847'si taburcu edilmiş olup, 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMASI

"Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz"

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Tedavisi devam eden vatandaşların arasında 8'inin durumunun ağır olduğu bilgisi var.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada "SAKOM'dan alınan bilgiler ışığında göre 92 vatandaşımızın vefat ettiği teyit edildi" denildi.

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5 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan İzmir'de yıkılan 12 binanın 5'inde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI BİNİ GEÇTİ

Yapılan Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1323 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

SON DAKİKA HABERİ | İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı artıyor! AFAD son durumu paylaştı

İLK 72 SAAT HAYATİ BELİRTİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Tüm depremlerde olduğu gibi ilk 72 saatte yıkılan binaların enkazında bodrum katlara kadar ulaşmayı hedefleyen ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Bu saat dilimi içerisinde yaşam boşluklarında canlı olarak kalan vatandaşların sağ çıkarılma ümidi devam ediyor.

İDİ VE ELİF BEBEK UMUT OLDU

Depremin 57. Saatinde 14 yaşındaki İdil, 65. Saatinde ise 3 yaşındaki Elif bebek sağ olarak kurtarıldı. İdi ve Elif'in haberi arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler ve tüm Türkiye'ye umut oldu.

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SON DAKİKA HABERİ | İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı artıyor! AFAD son durumu paylaştı
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