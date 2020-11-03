SON DAKİKA HABERİ | İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı artıyor! AFAD son durumu paylaştı

AFAD: 847 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLDU



İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 100'e yükseldiğini bildirdi. Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1323 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 92 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847'si taburcu edilmiş olup, 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMASI

"Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz"

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Tedavisi devam eden vatandaşların arasında 8'inin durumunun ağır olduğu bilgisi var.