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Son dakika: Bakan Kurum'dan 'deki depremin ardından çalışmalarına ilişkin paylaşım

Çevre ve , 'deki 6,6 büyüklüğündeki sonrası hasar tespiti yapılan bina sayısına ilişkin bilgi verdi.

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 22:55 Son Güncelleme: 3.11.2020 23:04 ABONE OL
Son dakika: Bakan Kurum'dan İzmir'deki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapılan bina sayısına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hasar tespiti yapılan binalara ilişkin infografiğe yer verdi. Kurum, "İzmir'de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tespitlerimizi bir an önce tamamlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızın yarasını saracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaştığı infografikte, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina 178, bağımsız bölüm 3 bin 162, orta hasarlı bina 176, bağımsız bölüm 3 bin 2, az hasarlı bina 1143, bağımsız bölüm 18 bin 189, hasarsız bina 16 bin 858, bağımsız bölüm 102 bin 582 olmak üzere, hasar tespiti yapılan toplam bina sayısının 18 bin 355, bağımsız bölüm sayısının ise 126 bin 935 olduğu bildirildi.

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Son dakika: Bakan Kurum'dan İzmir'deki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım
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