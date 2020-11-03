SON DAKİKA HABER | "Her zaman umut var, yeni kurtarılanlar..." Erzincan depreminde 8 gün enkaz altında kalmıştı, İzmir depremi sonrası o isim konuştu!

Türkiye'yi yıllar önce kahreden 1992 Erzincan depreminde enkaz altında 187 saat yani 8 gün kalan ve sağ çıkarılan Erzincan depreminin sembol ismi olan Nurcan Eraslan Arslan "Kimse ümidini kaybetmesin" dedi. Ve Türkiye'yi sevindiren son dakika haberleri depremin 58 ve 65. saatlerinde geldi. Bayraklı'da İdil'in kurtarılması ile geldi. Tarihe geçen bir isim olan ve biri enkaz altında 8 gün olmak üzere yaşadığı 2 büyük depremi SABAH'a anlatan Arslan enkaz altında gündüz geceye dair hiçbir fikrinin kalmadığını, sadece uğultuları dinlediğini aktardı. İşte Türkiye'yi kahreden İzmir depreminin ardından Erzincan' depreminin sembol isminden depreme dair çarpıcı notlar;

İşte 1992 yılındaki depremde Nurcan hemşirenin kurtarıldığı an...