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'nın sağlık durumu nasıl? Hastaneden son dakika açıklaması

'nın sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi! 'nden yapılan açıklamaya göre Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:18 Son Güncelleme: 4.11.2020 10:25 ABONE OL
Minik Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Hastaneden son dakika açıklaması

İzmir'de, depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ayda Gezgin'i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Son dakika! Minik Ayda Gezgin'in sağlık durumu hakkında açıklama | Video

Minik Ayda depremden tam 91 saat sonra Rıza Bey apartmanının enkazından sağ olarak kurtarılmıştı. Ayda saatlerce enkaz altında sağ kalarak hayatta kalmayı başarmış ve tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu.

SON DAKİKA: İzmir depreminde Ayda kurtarıldığı an ne olduğunu anlattı: Ayda kurtulduğunda enkazdan çıkmış gibi değildi

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Minik Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Hastaneden son dakika açıklaması
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