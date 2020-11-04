SON DAKİKA... Ayda kurtarıldığı an ne olduğunu anlattı: Ayda kurtulduğunda enkazdan çıkmış gibi değildi

İzmir'den tüm Türkiye'ye sevinç dalgası oluşturan Ayda'nın kurtarılması operasyonunda son dakika... Ayda'nın enkazdan çıkarılmasına dair tüm ayrıntılar, o ana şahitlik eden tüm görevliler SABAH muhabirlerince tek tek bulundu ve en çarpıcı detaylara ulaşıldı. İzmir Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nda dün sabah depremden 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu. Ayda'dan ilk ses dün sabah 05.30 sularında geldi. Ayda'nın sesini duyan kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, "Çığlığını duyunca herkese 'durun' dedim. Mutfakta buzdolabı ile çamaşır makinesi ve mutfak dolabı arasında bir yaşam üçgeni oluşmuş. Seslendim, ismini sordum. 'Ayda ben, iyiyim' dedi ve el salladı. 'Babam nerede' diye sordu" dedi. Su istedi. Tabii ki uzun süre hiçbirşey yiyip içmediği için sağlık açısından su vermedik. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturarak çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan Ayda, elden ele ambulansa taşındı.

Bir başka görevli ise yıkık beton ve tozların arasında Ayda'yı gördükleri anı anlatırken "Sanki enkazdan çıkmış gibi değildi" dedi. İşte Ayda'nın kurtarılmasına ilişkin çarpıcı son dakika detayları;