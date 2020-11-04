SON DAKİKA... Ayda kurtarıldığı an ne olduğunu anlattı: Ayda kurtulduğunda enkazdan çıkmış gibi değildi

İzmir'den tüm Türkiye'ye sevinç dalgası oluşturan Ayda'nın kurtarılması operasyonunda son dakika... Ayda'nın enkazdan çıkarılmasına dair tüm ayrıntılar, o ana şahitlik eden tüm görevliler SABAH muhabirlerince tek tek bulundu ve en çarpıcı detaylara ulaşıldı. İzmir Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nda dün sabah depremden 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu. Ayda'dan ilk ses dün sabah 05.30 sularında geldi. Ayda'nın sesini duyan kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, "Çığlığını duyunca herkese 'durun' dedim. Mutfakta buzdolabı ile çamaşır makinesi ve mutfak dolabı arasında bir yaşam üçgeni oluşmuş. Seslendim, ismini sordum. 'Ayda ben, iyiyim' dedi ve el salladı. 'Babam nerede' diye sordu" dedi. Su istedi. Tabii ki uzun süre hiçbirşey yiyip içmediği için sağlık açısından su vermedik. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturarak çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan Ayda, elden ele ambulansa taşındı.
Bir başka görevli ise yıkık beton ve tozların arasında Ayda'yı gördükleri anı anlatırken "Sanki enkazdan çıkmış gibi değildi" dedi. İşte Ayda'nın kurtarılmasına ilişkin çarpıcı son dakika detayları;
SON DAKİKA AYDA'NIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ayda'nın tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin önünde çocuğun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ayda'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı "Genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok" dedi.
AYDA ANNESİNİ SORDU AMA ACI HABER DAKİKALAR SONRA GELDİ
Ayda'nın sedyeyle ambulansa taşınırken "Annemi istiyorum" diye seslendiği görüntüleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Ayda'nın sağ olarak kurtarılması ile umutları artan ekipler, bir süre sonra annenin cansız bedenine ulaştı. Kötü haber, enkaz alanında büyük üzüntüye sebep oldu. Bu arada, anne Fidan Gezgin'in mağaza müdürü olarak görev yaptığı, depremden 10 dakika önce kızı Ayda ile birlikte parktan eve döndükleri öğrenildi. Çiftin 5 yaşındaki oğulları Atakan Gezgin ise deprem olduğu sırada kreşteydi.
BAŞKAN ERDOĞAN: GEÇMİŞ OLSUN GÜZEL YAVRUM, ALIP VERECEĞİN NEFESİN ÇOK OLSUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da Ayda Gezgin'in fotoğrafıyla paylaştığı son dakika mesajında "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" ifadelerine yer verdi. Erdoğan bir diğer tweetinde minik Ayda'nın hastane görüntüleriyle birlikte "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası, çocukların kalbinde işler zaman rakkası. Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" mesajını paylaştı.
Ayda'nın babası Uğur Gezgin'e ise eşi Fidan Gezgin'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyen Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarken hüngür hüngür ağladım" diye konuştu. Emine Erdoğan da "Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun!" mesajını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise paylaşımında "Umudun adı Ayda. Yüce Allah'a şükürler olsun" dedi.
'EVLADIMI ÖPER GİBİ ÖPTÜM'
Tarihe geçen son dakika gelişmesinde Ayda Gezgin'i enkazda öptüğü anlar hafızalara kazınan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, "Evladımı öper gibi öptüm. Bu duygu anlatılmaz onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım ben. Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancımızı kaybetmedik. Bir anneyi, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. 3 saatte bir ses almak için dinleme yapıyorduk. Allah tüm ekiplerden devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi.
BİR BABANIN EN ZOR ANI
Enkaz başında eşi ve çocuğunun kurtarılmasını bekleyen İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin, kızının sağ çıkarılmasına sevinirken dakikalar sonra eşinin ölüm haberiyle yıkıldı.
SON DAKİKA SANKİ ENKAZDAN ÇIKMAMIŞ DA BANYO YAPMIŞ GİBİ BERRAKTI
AYDA Gezgin'e ulaşan arama kurtarma görevlilerinden İHH ekibinden İbrahim Topal "Sanki enkazdan değil, yeni banyosunu yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi. Arkadaşlar da şahit. Bembeyaz bir yüzü vardı, çok güzeldi. İnanılır gibi değil, çok temiz ve berrak bir yüzü vardı. Çok mutluyuz ve kurtulacak yeni canlar için ümitliyiz" dedi.
TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN KELİMELER; AMBULANSTA KÖFTE-AYRAN İSTEDİ
AYDA Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri de Türkiye'yi ağlattı. Ayda, sağlık görevlisinin "Ne istiyorsun canım?" sorusu üzerine "Yemek" yanıtı veriyor. "Yemeklerden ne istiyorsun, istediğin bir yemek var mı, onu hazırlatalım" şeklindeki soruya ise Ayda, "Köfte ve ayran" şeklinde cevap veriyor. "Köfte ve ayran mı istiyorsun?" sorusuna da "evet" diye karşılık veren minik Ayda'ya sağlık personeli, "Tamam canım, tamam. Şimdi söylüyoruz babana da, amcan da burada, o yemeği de hazırlayacaklar" demesi dikkat çekiyor.
'ELİNDEKİ BUZDOLABI SÜSÜYLE OYNUYORDU'
Minik Ayda'nın sesini duyarak çalışmaların o yöne yoğunlaşmasını sağlayan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman, "Bu duygunun tarifi yok. Ayda 'Ben buradayım' dedi. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O anda bende bir duygu boşalması oldu" diye konuştu.
'BONCUK GÖZLERİNİ GÖRDÜK'
Ayda'yı kurtaran ekipte yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Üzerindeki enkazı aldığımızda Ayda'nın boncuk gözlerini gördük. Boncuk boncuk bize baktı. Üzerine moloz düşmesin diye sol kolumla molozları tuttum, sağ elimle gözünü kapattım toprak kaçmasın diye. "Nasılsın?' diye sorduğumda, iyi olduğunu söyledi. 'Susadım, ayran istiyorum' dedi. Bir yandan eliyle toprakla oynuyordu, eliyle toprak gelen gözünü sildi. Biz gördüğümüz kadarıyla gayet iyiydi." dedi.
'AYDA TEBESSÜM ETTİ BİZİ BEKLİYORDU'
Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibinden Levent Onur o anları "Ayda tebessüm etti, bizi bekliyordu" diye gözyaşlarıyla anlattı.
Ertan GÜRCANER-Onur TUNGUT - Eray ARPAŞİN - Ceyhan TORLAK-İbrahim Evrim AYRAL- Saffet AZAK -Murat ŞENGÜL/ SABAH