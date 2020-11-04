Prof Doran'dan çarpıcı son dakika açıklamaları: İnsanlarımızı deprem değil 'kağıt üzeri mühendislik' öldürüyor!

Hatta, bodrum katlarında, kiriş elemanlarda örtü betonu sıyrılarak eğilme donatıları açığa çıkartılmakta ve tesisat, artık işlevini yitirmiş veya hava ile temas edeceği için zamanla korozyon hasarı nedeniyle işlevini yitirecek olan bu ana donatılara asılmaktadır.

Prof. Dr. Doran'dan son dakika açıklamalar: Deprem değil kağıt üzerinde yapılan mühendislik hizmetleri öldürüyor.

Bu gibi hasarlı elemanlar (özellikle deprem sırasında) tasarımda öngörülen kapasite değerlerine ulaşamadan mafsallaşabilecektir; çok daha erken mekanizma durumuna geçebilecektir.