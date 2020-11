Prof Doran'dan çarpıcı son dakika açıklamaları: İnsanlarımızı deprem değil 'kağıt üzeri mühendislik' öldürüyor!

SON DAKİKA İNSANLARIMIZI DEPREM DEĞİL KAĞIT ÜZERİ MÜHENDİSLİK ÖLDÜRÜYOR

Prof. Doran şunları söyledi: "Deprem gibi doğal afetlerin can kaybına doğrudan yol açmasının küçük bir olasılıktan ibaret olduğunu belirtmem gerekir. Ne yazık ki can kaybına neden olan, mühendislik hizmeti görmemiş veya sadece kağıt üzerinde görmüş yapı stoklarıdır. Ülkemizde her deprem afetinden sonra masaya yatırılan bu konu, acıdır ki bir süre sonra unutulup gitmektedir.