SON DAKİKA - İstanbul'un beklediği tarih belli oldu! 4 bin işçi dev projeye seferber

İstanbul Havalimanını en hızlı toplu taşıma aracı olan metroya kavuşturacak olan dev projede müthiş bir hızla ilerleniyor. CHP'li İBB'nin seçim sonrasında il genelinde büyük ölçüde yavaşlattığı ya da durdurduğu metro projelerini vatandaşı mağdur etmemek için üstlenerek çarkı yeniden işleten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu projelerin en önemlilerinden olan Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro inşaatını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla resmen başlatmış ve binlerce işçi bu hizmet için adeta seferber olmuştu. Peki Havalimanı metrosu ne zaman bitecek? İşte İstanbulluları sevindirecek son dakika gelişmesi ve projeden görüntüler...