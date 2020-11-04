SON DAKİKA - İstanbul'un beklediği tarih belli oldu! 4 bin işçi dev projeye seferber

İstanbul Havalimanını en hızlı toplu taşıma aracı olan metroya kavuşturacak olan dev projede müthiş bir hızla ilerleniyor. CHP'li İBB'nin seçim sonrasında il genelinde büyük ölçüde yavaşlattığı ya da durdurduğu metro projelerini vatandaşı mağdur etmemek için üstlenerek çarkı yeniden işleten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu projelerin en önemlilerinden olan Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro inşaatını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla resmen başlatmış ve binlerce işçi bu hizmet için adeta seferber olmuştu. Peki Havalimanı metrosu ne zaman bitecek? İşte İstanbulluları sevindirecek son dakika gelişmesi ve projeden görüntüler...
YÜZDE 87'Sİ TAMAMLANDI
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak inşa edilen İstanbul Havalimanı'na kesintisiz ulaşımı sağlayacak Gayrettepe-Havalimanı metro hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projede tamamlanma oranı yüzde 87'lerde.
SON DAKİKA NİSAN AYINDA YOLCU TAŞIYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayısta video konferansla katıldığı programla tünel kazı çalışmaları tamamlanan Gayrettepe-Havalimanı metro etabının Kağıthane- Havalimanı bölümü Nisan 2021 itibariyle yolcu taşımaya başlayacak.
120 KM HIZLA GİDEN SON TEKNOLOJİ METROLAR
2016'da ihalesi yapılan ve 2017'de kazı çalışmalarına başlanan projede, aynı anda 10 TBM makinesi kullanılarak, günde ortalama 65 metre ilerleme hızıyla dünya çapında rekor kırıldı. Şu ana kadar yüzde 87'si tamamlanan proje hizmete girdiğinde, saatte 120 km hızla giden metro yolcu taşımaya başlayacak.
YERLİ VE MİLLİ SİNYALİZASYON KULLANILACAK
Türkiye'de ilk defa ASELSAN tarafından gerçekleştirilen yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanılacağı metro projesinin Gayrettepe- Havalimanı arasındaki etabı da 2021'in son çeyreğinde hizmete girecek.
SAATTE 30 BİN YOLCU TAŞINACAK
İstanbul için tarihi önem taşıyan projenin ayrıntılarına inildikçe farklı özellikler ortaya çıkıyor. Buna göre üç dakika arayla hizmet verebilen metro hattında saatte 30 bin yolcu taşınabilecek.
4 BİNDEN FAZLA İŞÇİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen projede 4 bin 500 kişi 7 gün 24 saat boyunca çalışıyor. Halkalı-Havalimanı metro hattında da çalışmalar hızla sürüyor. Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı bağlantısını sağlayacak etabın 2022'de tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Metro vagonları getirilmeye başlanan hat üzerinde Aralık ayından itibaren test sürüşleri de gerçekleştirilecek.
DİĞER METROLARLA ENTEGRE HALE GETİRİLECEK
Edinilen son dakika bilgileri ışığında ilk ray montajı 2020 Ocak ayında yapılan metro hattı tamamlanınca, Mecidiyeköy- Mahmutbey, Hacıosman-Yenikapı, Marmaray Halkalı hatlarıyla da entegre olacağı belirtiliyor.
SABİHA GÖKÇEN 2021 EYLÜL'DE
İstanbul'un diğer havalimanı Sabiha Gökçen havalimanı metrosunda da sona yaklaşılıyor. Yüzde 87'si tamamlanan projenin Eylül 2021'de hizmete girmesi planlanıyor. 7.4 km uzunluğundaki hat, Kadıköy-Tavşantepe metrosunun devamı olarak bakanlık tarafından inşa ediliyor.
BAKAN ANLATTI: 35 DAKİKADA YOLCULUK BİTECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni'nde yaptğı konuşmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nu bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Karaismailoğlu, metro projesi ve özelliklerini şöyle anlattı:
9 İSTASYON, TAM OTOMATİK TRENLER VE SÜRÜCÜSÜZ TRENLER
"Çift tüple 68 kilometreyi aşan tünel kazım çalışmalarımızın ardından Gayrettepe İstasyonuna ulaşıyoruz. Teşriflerinizle Ocak'ta ilk ray kaynağını gerçekleştirdiğimiz bu projede tünel kazma makine sayısı ve hızında dünya rekorlarını kırdık. Yapım hızında kırdığımız rekoru, işletme hızında da ayrıca kıracağız. 37,5 kilometrelik hattımızda 9 istasyon arasında önce tam otomatik, ardından sürücüsüz trenlerimiz, saatte 120 kilometrelik hızla metro hız rekorunu kıracaklar.
GÜNDE 600 BİN KİŞİ
Her gün 600 bin hemşehrimiz, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edecekler. Bu rakam da Türkiye'nin birçok şehrinin merkezi nüfusundan fazladır. Metro hattımız, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçerken, şehir içi karayolu trafik yükünü önemli oranda rahatlatacaktır. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattındaki yolcu ulaşımı, daha kolay, daha konforlu ve daha hızlı olacaktır"