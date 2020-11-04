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Son dakika: CHP'de kavga bitmiyor! ’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun

CHP Genel Başkanı bir televizyon programında CHP’ye ve Millet İttifakı’na operasyon yapıldığını iddia ederek parti kurmaya hazırlandığı iddia edilen ve Mustafa Sarıgül’ü isim vermeden eleştirdi. Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Muharrem ince ise “Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. CHP’ye ve Millet İttifakı’na yönelik operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, “İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” dedi.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 4.11.2020 22:33 Son Güncelleme: 4.11.2020 22:39 ABONE OL
Son dakika: CHP'de kavga bitmiyor! Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun

'SADECE O DEĞİL'

Taha Akyol'un "İnce'den mi bahsediyorsunuz" sözlerine de "Sadece o değil" cevabını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan Musfata Sarıgül ve yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yi üstü kapalı olarak hedef alması tartışmanın fitilini ateşledi.



MUHARREM İNCE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Muharrem İnce Twitter'dan yanıt vererek "Yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" dedi.

Muharrem İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi "Sadece O değil" diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum."

"Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: CHP'de kavga bitmiyor! Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun
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