Son dakika: CHP'de kavga bitmiyor! Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun

'SADECE O DEĞİL'



Taha Akyol'un "İnce'den mi bahsediyorsunuz" sözlerine de "Sadece o değil" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan Musfata Sarıgül ve yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yi üstü kapalı olarak hedef alması tartışmanın fitilini ateşledi.





MUHARREM İNCE'DEN YANIT GECİKMEDİ



Muharrem İnce Twitter'dan yanıt vererek "Yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" dedi.



Muharrem İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı;



"CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi "Sadece O değil" diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum."



"Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun." ifadelerini kullandı.