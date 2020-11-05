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RTÜK Başkanı'ndan ve açıklaması! Lisanları alındı...

açıklamasında bulunan RTÜK Başkanı , internet üzerinden yayıncılık yapan ve Video'nun yerli örnekler gibi yükümlülüklerini yerine getirerek lisans aldığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:19 Son Güncelleme: 5.11.2020 15:31 ABONE OL
RTÜK Başkanı'ndan son dakika Netflix ve Amazon Prime açıklaması! Lisanları alındı...

Uzun süredir Netflix ile Amazon Prime Video'nun lisans sorununu çözmesi bekleniyordu. Beklenen açıklama RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. Şahin, Netflix ile Amazon Prime Video'nun yerli örnekleri gibi lisansı aldığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: NETFLİX VE AMAZON PRİME VİDEO LİSANS ALDI!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun.

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RTÜK Başkanı'ndan son dakika Netflix ve Amazon Prime açıklaması! Lisanları alındı...
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