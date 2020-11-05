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Son dakika: Eski Başkan Yardımcı 'in cezası belli oldu!

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () eski Başkan Yardımcısı , 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 11:52 ABONE OL
Son dakika: Eski ÖSYM Başkan Yardımcı Ömer Pekşen'in cezası belli oldu!

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ömer Pekşen hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ÖSYM Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Pekşen, Trabzon Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Pekşen, 2013 yılında yapılan askeri lise sınavlarının soru kitapçıklarının imha süresi dolmadan imha edildiği iddialarına karşı savunma yaparak, suçlamaları reddetti. Masum olduğunu söyleyen Pekşen, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, suçu, 'Görevi kötüye kullanmak' kapsamında değerlendirerek, Pekşen'e 1 yıl 15 gün hapis cezası vererek, cezayı erteledi.

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Son dakika: Eski ÖSYM Başkan Yardımcı Ömer Pekşen'in cezası belli oldu!
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