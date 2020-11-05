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| depremiyle ilgili yeni gelişme! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

depremi sonrası başlatılan soruşturmada gelişmesi yaşandı. İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 , 1 fenni mesul adliyeye sevk edildi.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 5.11.2020 08:48 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:15 ABONE OL
Son dakika | İzmir depremiyle ilgili yeni gelişme! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem ardından yeni bir gelişme yaşandı. Depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika! İzmir depremiyle ilgili 9 gözaltı | Video

DOĞANLAR VE RIZA BEY APARTMANI MÜTEAHHİTLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre olayla ilgili gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 8 müteahhit, 1 fenni mesulün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Son dakika | İzmir depremiyle ilgili yeni gelişme! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
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