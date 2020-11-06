Özdağ’dan İYİ Parti Genel Başkan yardımcına ağır suçlama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima eden ve parti yönetimince disipline verilen İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ismini vermediği Genel Başkan Yardımcısı için suçlamada bulundu. Prof. Dr. Özdağ, FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan ve davası devam eden avukatla İYİ Parti Genel Başkan yardımcısının yemek yediğini açıkladı.





KONCUK: "ÜMİT HOCAM, FİNCANCI KATIRLARINI ÜRKÜTMENİN BEDELİ VARDIR!

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk; İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu'nun, Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan, iddialarıyla ilgili savunmasını istemesine yönelik haberi paylaştı.

İsmail Koncuk, Twitter'da resmi hesabından yaptığı açıklamada; Ümit Özdağ'a destek verdi ve "'Erdem'li davranmanız lazımdı Ümit Hocam! Fincancı katırlarını ürkütmenin bedeli vardır! "Türklük tanımı değişsin' demez, FETÖ'ye, Zana'ya güzelleme yapmazsanız olacağı budur! 'Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi'" ifadelerini kullandı.







ÖZDAĞ: "GENEL BAŞKAN YARDIMCISINI DA DİSİPLİNE VERECEKLER Mİ?"

İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal paylaşım sitesi şahsi Twitter şahsi hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Prof. Dr. Özdağ, İsmail Koncuk'un paylaşımına yanıt verdi ve "10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan, davası devam eden avukat ile bütün il protokolünün oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi?" diye sordu.



ÖZDAĞ, BUĞRA KAVUNCU'YU FETÖCÜ OLMAKLA SUÇLADI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmişti.



Özdağ, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı. Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıklamıştı.



PARTİYE GELMEDEN UYARIMI YAPMIŞTIM

Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.



ÖZDAĞ, PARTİSİNCE DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Ümit Özdağ, Kavuncu'ya yönelik iddiaları nedeniyle partisince Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren kurul, bu kararı Özdağ'a tebliğ etti.



Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a yönelik tebliğin kendisine teslim edilmesinin ardından 7 gün içerisinde yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap verebileceği bildirildi.



İYİ Parti Disiplin Kurulu'nun Özdağ'ın savunmasına göre karar vereceği öğrenildi.

