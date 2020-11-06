Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Diyarbakır'da PKK/KCK'ya operasyon: Görevdeki 26 öğretmen gözaltında...

: 'da /'ya operasyon: Görevdeki 26 öğretmen gözaltında...

haberi : Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:47 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:14 ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da PKK/KCK'ya operasyon: Görevdeki 26 öğretmen gözaltında...

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın örgütsel eylemlerine katıldıkları tespit edilen kamu ve özel eğitim kurumlarında görevli aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın örgütsel eylemlerine katıldıkları belirlenen eğitim kurumlarında çalışan 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ederken, operasyon yapılan adreslerde arama sürüyor.

Son dakika: FETÖ okuluna ABD'de büyük şok Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 89 gözaltı kararı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Diyarbakır'da PKK/KCK'ya operasyon: Görevdeki 26 öğretmen gözaltında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA