Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 4 rütbeliye gözaltı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen şüphelilere operasyon için düğmeye basıldı.



4 RÜTBELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda, 1'i emekli Hv. Kur. Alb., 1'i ihraç Hv. Plt. Yb., 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan Hv. Kur. Bnb.,1'i ihraç üsteğmen olmak üzere 4 şüphelinin bugün gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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