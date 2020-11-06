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Son dakika: 'nün yapılanmasına operasyon: 4 rütbeliye gözaltı

Son dakika gelen haberde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:40 Son Güncelleme: 6.11.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 4 rütbeliye gözaltı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen şüphelilere operasyon için düğmeye basıldı.

4 RÜTBELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda, 1'i emekli Hv. Kur. Alb., 1'i ihraç Hv. Plt. Yb., 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan Hv. Kur. Bnb.,1'i ihraç üsteğmen olmak üzere 4 şüphelinin bugün gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 4 rütbeliye gözaltı
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