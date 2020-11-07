İBB üst geçit ve reklam panolarını kiraya vermişti! AK Parti’den tepki geldi: Madem duyurulacak yeni bir hizmet yok…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbul'un üst geçitlerini de özel firmalara açtı.

AK Parti döneminde İstanbul'un üst geçitlerine ve yol kenarlarındaki reklam panolarına İstanbul'a ve İstanbulluya yapılan hizmet ve geliştirilen projelerin tanıtımı asılırken artık özel şirketlerin reklamları yansıtılmaya başlandı.

USLU: "İBB'NİN YAPTIĞI HİZMETLER, YAPACAĞI ETKİNLİKLER BU KANAL ÜZERİNDEN DUYURULURDU"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Kübranur Uslu, "İstanbul'daki üst geçitlerin yeni halini görmek beni gerçekten üzüyor. Zaten halihazırda yeterince reklama maruz kaldığımız bir şehirde yeni reklam alanları oluşturmanın şehre katkısını anlamış değilim. Eskiden bir mantığı, kimliği vardı. İBB'nin yaptığı hizmetler, yapacağı etkinlikler bu kanal üzerinden duyurulurdu. Madem duyurulacak yeni bir hizmet yok, bu alanlar kültür sanata bırakılabilir veya şehir için daha yararlı çözümler bulunamaz mıydı? Sahiden koskoca İBB üstgeçitlerden gelecek reklam gelirlerine mi muhtaç?" diye sordu.

İBB MECLİSİ'NDE DE GÜNDEME GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst geçitlerde özel şirketlerden para alarak yaptığı reklam duyuruları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de gündem olmuştu. Ekim ayı İBB Meclisi'nde konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, konuyu 'İstanbul'un değişen dili' diyerek gündeme taşımıştı.

Göksu; "Şimdi İstanbul'da öyle bir dil ortaya çıktı ki -cek, -cak, 'yapacağız', 'olacak', 'heyecanlıyız', 'çözeceğiz', 'edeceğiz.' 500 gün geçti. İcraat dili yerine temenni ve slogan dili, vizyon dili yerine siyasal intihalcilik dili, hakikat ve şeffaflık dili yerine manipülasyon ve çarpıtma dili gelmiştir. Keşke ürettikleri bu algı ve manipülasyonlar yerine İstanbul için bir şeyler üretseler başkanları da çıkıp onu söylese" demişti.

Son dakika | İBB'den bir "hizmete çökme" girişimi daha: Formula pistini Bakanlık yeniledi! CHP 'biz yaptık' dedi!

İzmir depreminin ardından İstanbul'da şoke eden son dakika haberi; Bütçeye yüzde 65'lik balta!

SON DAKİKA: İsraf şovu ile göreve gelen CHP’li İBB yönetiminden şoke eden ihale şartı! Koltuk ısıtma özelliği olmazsa almayız...