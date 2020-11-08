28 sene sonra ezanların okunduğu Şuşa nerede? Azerbaycan ordusunun geri aldığı Şuşa kentinin haritadaki konumu!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 8 Mayıs 1992'de işgal ettiği Karabağ'ın siyasi, kültürel ve tarihsel olarak en stratejik noktası olarak kabul edilen Şuşa kentini özgürleştirmeyi başardı. Tarihi zaferi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev televizyonda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurdu. Bu müjdeli haberin ardından, 'Şuşa nerede, hangi bölgede?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

ŞUŞA NEREDE?

Hukuken Azerbaycan'da yer alan ve Şuşa Rayonu'nun idarî merkezi olan yerleşim, 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve günümüzde hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin yönetimi altına girmiştir. Şehir deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunur. 2015 verilerine göre şehrin nüfusu yaklaşık 4 bin kişidir. İlham Aliyev, yaptığı konuşmada Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı işgalden kurtardığını duyurdu.

AZERBAYCAN ŞUŞA HARİTA ÜZERİNDE NEREDE?

Şuşa'nın harita üzerindeki konumu şu şekilde;

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