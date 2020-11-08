Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Şuşa zaferi sonrası Türkiye'den tebrik mesajı

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa'nın işgalden kurtarılması ile ilgili "Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım" dedi.

FUAT OKTAY: ZAFERİN MÜBAREK OLSUN GARDAŞIM

Oktay, Twitter hesabından, Azerbaycan ordusunun kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da yer aldığı paylaşımında "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım" dedi.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında çok büyük öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını bildirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şuşa zaferi sonrası, Azerbaycan'a tebrik mesajı geldi.

KARDEŞ AZERBAYCAN'IN ZAFERİ KUTLU OLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ZAFER MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, "Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun" dedi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'ın 'Teşekkürler Kardeş Türkiye' yazılı paylaşımını retweetledi. Altun, kendi paylaşımında ise, "Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim Hikmet Hajiyev. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ÜÇ RENKLİ BAYRAĞINLA MESUT YAŞA AZERBAYCAN

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa'da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan.

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