Son dakika | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Karabağ'ın kalbi işgalden kurtarıldı

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulunuyor. Aliyev, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

"28 YIL SONRA EZAN SESİ DUYULACAK"

İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin Şuşa kentini kurtardığını bildirerek halkı kutladı. Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

"TOPRAKLARIMIZI MASADA DEĞİL, SAVAŞARAK KAZANDIK."

Aliyev "Müzakere süreci hiçbir işe yaramadı. Masa arkasında bir sonuç alamadım. Bizi oyalamaktan başka bir şey yapmadılar. Ekonomik gücümüz olmasaydı bu zaferi kazanamazdık. Topraklarımızı masada değil, savaşarak kazandık." diye konuştu.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Aliyev, "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplere yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur" dedi.

"HOCALI KURBANLARININ KANI YERDE KALMADI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık." sözlerini kullandı.

ŞUŞA, ERMENİSTAN TARAFINDAN 8 MAYIS 1992'DE İŞGAL EDİLMİŞTİ

1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.