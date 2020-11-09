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'ya eleman sağladığı iddia edilen İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre, tutuklandı

'de terör örgütü 'ya eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde buldukları iddiasıyla gözaltına alınan İl Başkanı ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 21:59 Son Güncelleme: 9.11.2020 22:24 ABONE OL
PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen HDP İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre, tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresi ve eylemlerini engelenmesi için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'nin örgüte eleman temin etme yönünde faaliyet içeresinde olduğunu belirledi.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evleri ile HDP binalarına baskınlar düzenledi. Baskınlarda Coşkun ve Töre, gözaltına alınırken, evlerde ve parti binalarında ise çok sayıda örgütsel doküman, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrak olarak kullandığı bez parçası, pankart, dijital materyal ile tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen HDP İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre, tutuklandı
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