SON DAKİKA: Bu şekilde bulaştığı netlik kazandı dikkat edin! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı

AĞIZ VE BURUN İKİLİSİNDEN EN ÖNEMLİSİ BURUN

"Havalar soğudu" diye başlayan açıklama ve uyarısında Bakan Koca "Maskelerimizi kuralına göre, hem ağzımız hem de burnumuzu bütünüyle kapatacak şekilde takmalıyız" dedi.

Koca uyarılarına şöyle devam etti; "Sizi hem Koronavirüse yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten kouyacak bu yöntem. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmamalısınız. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı.