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SON DAKİKA: Bu şekilde bulaştığı netlik kazandı dikkat edin! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı

Koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik bir son dakika uyarısı ve açıklama geldi. Bakan Koca kış aylarına girilen günlerde kovid tedbirleriyle ilgili vatandaşları uyarırken Koronavirüsün bulaşma biçimlerinden en yaygın olanının da kesinlik kazandığını açıkladı ve bu konuda alınabilecek en büyük önleme dikkat çekti. İşte Koca'nın açıklamaları

Giriş Tarihi: 9.11.2020 07:21 Son Güncelleme: 9.11.2020 07:21 ABONE OL
SON DAKİKA: Bu şekilde bulaştığı netlik kazandı dikkat edin! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığını belirterek, maskeyi kuralına göre takmanın, koronavirüsten ve mevsimsel gripten koruduğunu ifade etti. Koca Koronavirüsün bulaşma şekillerinden en yaygın olanının artık bilimsel olarak netlik kazandığını ve bu konudaki en büyük yardımcımızın yine maske olacağını belirtti. İşte Koca'nın son dakika uyarıları;

HAVALAR SOĞUDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kış aylarına girildiğini ve Koronavirüsün diğer rahatsızlıklarla birlikte sinsice vücutlarımıza sızarak daha hızlı bir şekilde istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

"BURNUNUZA DİKKAT EDİN! BÖYLE BULAŞTIĞI NETLİK KAZANDI"

Koca yaptığı açıklamada "Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı" dedi.

AĞIZ VE BURUN İKİLİSİNDEN EN ÖNEMLİSİ BURUN

"Havalar soğudu" diye başlayan açıklama ve uyarısında Bakan Koca "Maskelerimizi kuralına göre, hem ağzımız hem de burnumuzu bütünüyle kapatacak şekilde takmalıyız" dedi.

Koca uyarılarına şöyle devam etti; "Sizi hem Koronavirüse yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten kouyacak bu yöntem. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmamalısınız. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı.

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SON DAKİKA: Bu şekilde bulaştığı netlik kazandı dikkat edin! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı
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