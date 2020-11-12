SON DAKİKA: İzmir depreminin ardından uzman isimden korkutan uyarı! 7.8 şiddetinde deprem…

Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin kritik bir son dakika haberi geldi. Yaklaşık 10 yıldır Sisam yakınlarında büyük bir deprem olacağını (İzmir depremi) belirten ve depremden üç gün önce de bunu tekrarlayan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bayraklı ve Bornova ağırlıklı yıkımın her şeye rağmen yine de ucuz atlatıldığını, Bu noktada yapılan en büyük hatanın Bayraklı bölgesindeki yanlış yapılaşma olduğunu söyledi ve Türkiye'yi hem mevcut durum için korkutacak hem de çok geç olmadan tedbir almak için zaman sağlayacak son dakika haberini verdi.

KUŞ ADASI KÖRFEZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!

Gelen son dakika haberine göre, Kuşadası Körfezi'nde bu sabah saatler 09.45'i gösterdiğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.4 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.