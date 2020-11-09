Şike kumpasında mahrem tanık! FETÖ’nün sözde MİT’ten sorumlu mahrem imamı tanıklık yaptı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında görülen davada tanıklar dinlendi. FETÖ'nün MİT'ten sorumlu mahrem imamı Özgür K., tanık olarak dinlendiği duruşmada şok bilgiler paylaştı. Örgütün MİT'ten sorumlu eski mahrem imamı olarak faaliyet yürüttüğünü belirten Özgür K., Aziz Yıldırım başta olmak üzere Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine yapılan 3 Temmuz 2011'deki operasyon öncesinde örgütün MİT'teki mahrem yapılanması olarak her ay düzenli toplantı yaptıklarını anlattı. Bu toplantılarda Aziz Yıldırım'a ve bazı isimlere şike operasyonu yapılacağının söylendiğini aktaran tanık, "Amaç Fenerbahçe üzerinden Hükümeti hizaya çekmekti" dedi.

FETULLAH GÜLEN'DEN ONAY ALINDI



Tanık Özgür K. ""Ben o dönem MİT'in mahrem imamıydım. Tahir kod adlı Murat Karabulut MİT mahrem imamıydı, ben onun altında çalışırdım, temsilci konumundaydım. Murat Karabulut'tan talimat alıyordum. Ben şike toplantısına bizzat katıldım. O toplantıda MİT mahrem yapılanması içindeki diğer arkadaşlar vardı. C.K., B.I., M.A.K... 3 Temmuz operasyonundan önce kimlerin gözaltına alınacağı, kimlere operasyon yapılacağı konuşuldu bu toplantıda. Bu toplantı operasyondan 2 ay kadar önce, Ankara Sincan'da bir esnafın köy evinde yapıldı. Bu toplantı bilgilerinin düzenli olarak Fetullah Gülen'e verildiğini ve ondan onay alındığını da biliyorum. Medya sonra 3 Temmuz'da duydu. Aziz Yıldırım'ın ismi, FB yöneticileri isimleri geçti. Sivas Spor'dan, diğer bazı kulüplerden de isimler geçti. Diğerlerini hatırlamıyorum" dedi.

TUTUKLANACAKLARA KARAR VERİLDİ



Mahrem toplantıda tutuklanması gerekenler arasında Aziz Yıldırım, Cemil Turan, Şekip Mosturoğlu, Yılmaz Vural, Bülent Uygun, Sercan Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz'ın isimlerinin geçtiğini aktaran Özgür K. şöyle devem etti: "Bu toplantı bizim aylık MİT mahrem yapılanması olarak yaptığımız düzenli toplantıydı. Ben o dönem Erzurum bölge temsilcisiydim. Düzenli olarak MİT mahrem imamı başkanlığında yapılan toplantılardı. Bu toplantıda MİT'in kendisi ile alakalı şeyler görüşülürdü. Ama bu konudaki karar alıcı, o toplantıya katılanlar değildi. Biz MİT olduğumuz için haber geldi. Bunun karar alıcısı örgütün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı imamlarıydı. Muhtemelen bunlar da toplantı yapıyorlardı ve onların toplantılarında kararlar alınıyordu."

GÜLEN SIZMAMASINI İSTEDİ



Türkiye'de elde edilen bilgiler ve yapılan işlerin gün gün, düzenli olarak Pensilvanya'ya giden mahrem imamlar vasıtasıyla Fetullah Gülen'e arz edildiğini söyleyen Özgür K., Gülen'in "Bu operasyon, en az deşifre olacak şekilde yapılsın" dediğini, bu nedenle toplantılara giderken, birlikte sinyal vermemek için telefonlarını yanlarımıza almazdıklarını anlattı.

Tanık Özgür K.'nın dinlenilmesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi. Duruşmayı izleyen bazı müştekiler, Özgür K.'nın şimdiye kadar en net konuşan tanık olduğunu söyledi.