SON DAKİKA HABERLER: Sultangazi'de şok görüntüler! Dereyi görenler gözlerine inanamadı





BAZEN MAVİ BAZEN YEŞİL BAZEN DE SİYAH



Kanber Kopaktaş, "Biz burada esnafız. Burada bazen mavi, bazen yeşil, bezen de siyah değişik bir su akıyor. Çok da kötü bir koku veriyor. Bu su aşağı yukarı buradan 2-3 senedir bu şekilde akıyor. Biz bundan rahatsızız.